De Noord 9 van zaterdag 3 maart

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Surf naar www.rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Stuart Mavis - Ocean

Deze single is voor Stuart Mavis de tweede notering in de Noord 9. In 2014 heeft hij in de lijst gestaan met 'The gang'. Volgens het Dagblad Van Het Noorden in 2014 maakt Stuart Mavis prachtige, klaterende popliedjes met meer dan een vleugje rap en soul. Volgens POPGroningen zoekt hij het spanningsveld tussen pop, folk en hiphop. Hij bouwt de afgelopen jaren met zijn band een uitstekende live reputatie op en speelt onder andere op de bevrijdingsfestivals van Friesland en Groningen, als support act van Moss en tijdens Eurosonic/Noorderslag. Dit voorjaar gaat de band op tournee door Nederland, maar eerst speelt Stuart Mavis opnieuw tijdens Eurosonic/Noorderslag. Bekijk de clip van 'Ocean' hier.

2. Bert Hadders & De Nozems - Geppie

Het doek is gevallen voor de samenwerking van Bert Hadders en De Nozems. Tien jaar lang deelden de mannen hun liefde voor muziek. Met de presentatie van het album 'Tjeu' is er een einde gekomen aan de rij hits die ze samen maakten. 'Volluk', 'De Poolse bruid', 'Beloofde laand', 'Elvis, keuning van de Bunermond', het zijn stuk voor stuk hits (en lang niet allemaal) die je regelmatig op Radio Noord hoort. Hadders en zijn Nozems hebben in het Nieuwe Viaduct in de Stad hun laatste optreden gegeven. 'Geppie' is de laatste single en terug te vinden op het verzamelalbum 'Tjeu'.

3. Kira - Last train home

'Last train home' is de nieuwe single van zangeres en liedjesschrijfster Kira Dekker. De release is vlak na haar vertrek uit The Voice of Holland waar Kira aan mee deed in het team van Miss Montreal. Vlak voor de live-shows laat Miss Montreal haar gaan. In dezelfde aflevering doet zangeres Anouk stevige uitspraken over Kira haar optreden. Dat leidt in de dagen ná de tv-uitzending tot een relletje op social media. Kira heeft in Groningen aan de School voor de Kunsten gestudeerd, onderdeel van het Noordpoort College. In het voorjaar van 2014 doet ze mee aan het tv-programma 'De Beste Singer-Songwriter van Nederland'. Vlak voor de finale moet ze het programma verlaten. In het voorjaar van 2016 is Kira een tijdje op tournee geweest door Duitsland, Engeland en Nederland en staat ze in de finale van de PopGroningen Talent Award. Begin 2017 heeft Kira op Grunnensonic gespeeld tijdens Eurosonic/Noorderslag.

4. Marlene Bakker - Waarkhanden

Het lied is de eerste single van Marlenes langverwachte debuutalbum getiteld 'RAIF' dat Marlene in maart presenteert. Ze heeft dit lied geschreven samen met Bernard Gepken die ook het debuutalbum heeft geproduceerd. 'Waarkhanden' gaat over terug gaan naar je roots na lang te zijn weggeweest. Heimwee en angst om terug te keren zijn vermengd in dit lied. Marlene: "Ik vind Westerwolde magisch, er hangt historie in de lucht en ik voel me verbonden met het gebied. Vooral in 'Waarkhanden' komt dit terug." Voor 'Waarkhanden' is ook een videoclip opgenomen in Smeerling, een beschermd dorpsgezicht in Westerwolde waar Marlene is opgegroeid. Zij heeft een opleiding aan de rockacademie Fontys in Tilburg gevolgd, maar inmiddels woont ze alweer een paar jaar in Stad. Bekijk de clip hier.

5. Irene Wilkens & Sikkom Kult - Nog ainmoal daanzen mit die

Opnieuw staat Irene Wilkens met haar band in de Noord 9. De vorige keer was in het voorjaar van 2016 met 'Wat west is'. Net als toen, was de première van haar nieuwe single in Café Martini. Een leuk detail is, dat Jan Henk de Groot (oa. 'Mamme van Michel' en 'Vuurtje kieken') het nummer voor Irene heeft geschreven. 'Nog ainmoal daanzen mit die' is de voorloper van het album 'Sikkom Kult' dat binnenkort verschijnt. Daarop staan de mooiste liedjes die de band de afgelopen jaren heeft gespeeld én nieuwe nummers. Irene is is een veelzijdig zangeres, ze zingt in allerlei talen, bij allerlei bands. Samen met Sikkom Kult brengt ze uitsluitend Groningstalige liedjes, meestal (behalve nu) geschreven door Alex Schoenmaker. Bekijk de clip hier.

6. CT Heida - Do you think of me

CT Heida is zangeres en liedjesschrijfster uit de Stad. CT begon haar carrière in de VS, waar ze een jaar lang toerde met de Amerikaanse band Ipso Facto. Ze nam de soul- en de gospelinvloeden mee naar huis en begon liedjes te schrijven. Ze speelde ook in de Groninger bands Superfly, B-Slick en Jammah Tammah. Ook geeft CT zanglessen in Groningen en op de muziekschool in Winschoten. Ook geeft ze muziek- en zangworkshops. Hoewel CT al lang muziek maakt, heeft ze pas in 2016 haar debuutalbum uitgebracht. Op dat album 'Little woman' staat ook deze single. Bekijk de video van 'Do you think of me' hier.

7. Erwin de Vries - Vrij laand

De nieuwe single van Erwin vind je op zijn recente album 'De noodzoak' dat in november 2016 jaar is verschenen. Dat album is zijn zesde solo-album sinds zijn band Deheleboel in 2002 uit elkaar viel. Erwin heeft 't album gemaakt met zijn band De Zunderlingen: Christof Bauwens, André van der Werf, Teun Supheert en Bruno Brands. Op het album snijdt Erwin allerlei actuele thema's aan die spelen in de provincie, van windmolens tot aardbevingen en de liefde voor Groningen. Maar ook staan er liedjes met een knipoog op het album zoals 'De allermooiste bainen van Beem' en 'Kapsalon Anita' (#2 in de Noord 9). Je vindt Erwin de Vries hier op Facebook.

8. Dion Bouwes & Dennis Krottje - Moat is vol

Tweede hitnotering voor Dion. Hij maakt als zanger, gitarist en songwriter al jaren muziek. Hij zit in bands als Cutting Grass, Noon en Sunday Afternoon. Ruim tien jaar geleden neemt Dion een aantal nummers in het Gronings op. Maar in de muziek blijft Engels lange tijd zijn taal. Vorig jaar blijkt het Gronings toch weer te trekken. Hij geeft zich op voor het Grunneger Laidjesfestval en schrijft daarvoor het nummer 'Duuster', waarmee hij in 2017 ook in de Noord 9 belandt. Op Bevrijdingsdag 2017 is Dion met zijn vaste gitarist Dennis Krottje te zien en te horen op Podium Noord in het Stadspark in Groningen. Nu staan ze opnieuw samen in de Noord 9. Beluister het nummer hier.

9. The Sign of Leo - We all have to go that way some time

The Sign of Leo is een band rond Martin Erich uit Groningen. Inspiratie voor de muziek komt bij de bandleden uit drie decennia popmuziek. Muziekfestival Eurosonic/Noorderslag (waar de band in 2013 heeft gestaan) herkent invloeden van onder meer Neil Young, David Bowie en Talk Talk.

In 2016 is de EP 'Fight the tide' verschenen, gevolgd door het eerste volledige album 'Fields of passing time' in november 2017. Op dat album vind je ook deze single. Bekijk de clip hier.