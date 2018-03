Deel dit artikel:











'Het is niet huis voor huis en ieder voor zich' Itamar Kool (Foto: RTV Noord)

Itamar Kool ging langs bij journalist en politiek tekenaar Kees Willemen in Onderdendam. Hij is verknocht aan zijn dorp en wil niet wegvluchten voor de aardbevingen. 'Want die plek is ongelooflijk veel waard.'

