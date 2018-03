Deel dit artikel:











Sportvissers opgelet: er is vijfduizend kilo karper uitgezet De karpers op weg naar het water (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Voor het eerst in zo'n vijftien jaar zijn er grootschalig karpers uitgezet in de Groningse en Drentse kanalen. In totaal is zaterdag door vijftig vrijwilligers zo'n vijfduizend kilo karper in de wateren uitgezet.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

In Groningen zijn de karpers uitgezet in het Aduarderdiep, Eemskanaal, Hoendiep, Noord-Willemskanaal, Ter Apelkanaal, Van Starkenborghkanaal, A.G. Wildervanckkanaal, Winschoterdiep en de Westerwoldse Aa. Populaire sportvis Met de karperuitzet gaat een langgekoesterde wens van de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe in vervulling. 'De karper is een heel populaire sportvis', zegt directeur Henk Mensinga van de hengelsportfederatie. 'We vragen hier al jaren om. Die beesten kunnen wel twintig kilo worden. Dat spreekt enorm aan.' Migratieonderzoek De angst heerste dat de karper bijvoorbeeld de Drentsche Aa op zou zwemmen en daar de bestaande flora en fauna zou aantasten. Daarom hebben de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's samen met Karper Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Nederland en de hengelsportfederatie een vierjarig migratieonderzoek gedaan bij het Noord-Willemskanaal. 'De angst bleek niet terecht', zegt Mensinga. 'En dus mag het nu van de waterschappen. Daar zijn we erg blij mee.' Laag ijs Dat de uitzet uitgerekend gepland staat op een dag waarom de meeste kanalen van een laag ijs zijn voorzien, maakt voor de hengelsportfederatie niet uit. 'Dit laat zich niet regisseren', zegt Mensinga. 'We hebben een speciale vrachtwagen uit Frankrijk laten komen. Die moet je maanden van tevoren bestellen. Wie had gedacht dat je nu nog kon schaatsen?' Bij Hoogkerk, waar het Aduarderdiep en het Hoendiep elkaar vinden, moet eerst een wak worden gemaakt voordat de karpers het water in kunnen. Voor de vissen maakt de kou niet uit, zegt Mensinga. 'Sterker nog, het is juist beter. Door de kou zijn de vissen minder beweeglijk. Ze verdwijnen meteen onder het ijs en dan gaan ze hun eigen weg.' Vijftien jaar De komende vijftien jaar gaat de hengelsportfederatie het karperbestand op de kanalen verder aanvullen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk dertig kilo karper per hectare door de Groningse en Drentse wateren zwemt. Lees ook: - Reddingsoperatie op touw gezet voor 'karpers in nood'