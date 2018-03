IJsduiken: 'Het is zo mooi onder het ijs'

In Tynaarlo staan ze niet op het ijs maar zwemmen ze er onder. Voor veel mensen is een temperatuur van -6 graden niet meteen het startschot om onder het ijs te duiken. Voor de duikers in het Veenmeer kan het niet koud genoeg zijn.

Een van die liefhebbers is Brenda de Vries uit Ten Boer. Ze duikt ruim acht jaar en heeft al heel wat dieptes en wateren gezien, maar het duiken onder het ijs maakt haar nog altijd enthousiast.

'Het is de sfeer en alles er omheen'

'Het is de sfeer en alles er omheen', lacht ze. 'Het is zo mooi onder het ijs en zeker als de zon, zoals vandaag, zo helder schijnt.'

Nooit alleen ijsduiken

Helemaal zonder risico's is het ijsduiken niet. Omdat het wak onder het ijs bijna niet terug te vinden is, duiken ze minimaal met z'n tweeën en is er altijd iemand die boven water een touw in handen heeft. 'Aan dat touw zitten we vast', legt Piet Kijm uit. 'Zodat we altijd weer boven kunnen komen.'

'Perfecte omstandigheden'

Deze zaterdag zijn de ijsduikomstandigheden volgens De Vries en Kijm het beste. 'De temperatuur is ongeveer twee graden en het ijs is tien centimeter dik. Dat is gewoon goed', legt Kijm uit. De Vries vult aan: 'Ja en door de zon is het beeld onder water ook gewoon fantastisch.'

Maximaal een half uur onder water

Overigens kunnen de duikers niet ellenlang genieten van de perfecte omstandigheden. 'Na een half uur maximaal is het echt mooi geweest. Ik duik zonder gelaatsmasker, dus je kunt je vast wel voorstellen hoe veel pijn dat gaat doen. Maar dat heb ik er graag voor over', lacht Kijm.

Expeditie Grunnen

Het expeditieteam liet een onderwatercamera mee gaan onder het ijs. Voor meer beelden van het duiken: kijk vanavond vanaf 18:00 uur naar een nieuwe aflevering van Expeditie Grunnen op TV Noord.