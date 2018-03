Onderdendam vreest 'poedertoren' van vijftig meter

De melkfabriek in Bedum (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Inwoners van Onderdendam vrezen voor hun uitzicht en de historie van het landschap, door de plannen van Friesland Campina. Het bedrijf wil de kaasfabriek die aan de rand van Bedum ligt uitbreiden.

Bij de plannen hoort de bouw van een poedertoren van vijftig meter hoog. Daarin wordt een vloeistof verstoven tot melkpoeder.

Angst

Volgens de plannen moet een deel van het Boterdiep gedempt worden en om het nieuwe gebouw heen geleid worden. Dat schiet Lolke Weegenaar, woordvoerder namens het dorp, in het verkeerde keelgat. 'Het Boterdiep ligt daar sinds 1625. Dat is erfgoed. Dat moet je helemaal niet willen dempen.'

'Uitbreiden is onzin'



'Daarnaast zie je die toren vanaf zo'n vijftien kilometer', zegt Weegenaar. 'Bedum gaat straks op in de gemeente Het Hogeland. Het motto daarvan is 'ruimte', maar dat hebben ze in Bedum nog niet zo goed begrepen.'

De gemeente Bedum en Friesland Campina noemen de plannen 'een uitbreiding'. Weegenaar is het daar niet mee eens. 'Deze nieuwe fabriek staat volledig los van kaasproductie, er wordt namelijk melkpoeder gemaakt. Die fabriek hoeft dus helemaal niet op deze locatie. Die kunnen ze beter op industrieterrein Westpoort in de stad neerzetten.'

Wij komen niet met slijptollen en breekijzers Lolke Weegenaar

Nog niks definitief

De plannen zijn volgens Friesland Campina nog niet definitief en ook de gemeenteraad van Bedum heeft nog nergens een klap op gegeven. Aan de andere kant hebben de provincie Groningen, gemeente Bedum en Friesland Campina op 15 maart 2015 wel een intentieverklaring getekend. Daarnaast heeft het bedrijf al een stuk van de grond opgekocht.

Verzet

De bevolking van Onderdendam is bereid zich tegen de komst van de nieuwe fabriek te verzetten. 'Wij willen bewustwording creëren en ons verzetten op een stille manier. Wij komen dus niet met slijptollen en breekijzers, maar het kan best zijn dat wij daar met spandoeken gaan staan', aldus Weegenaar.

