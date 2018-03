Priksleewedstrijden: 'Ik ga echt niet van een jongen verliezen'

Het is koud, er ligt ijs en er zijn een hoop kinderen vrij. De ultieme mix voor een dagje priksleeën. Dat vindt ook ijsvereniging Nooit Gedacht in Wagenborgen, dus de slee op het ijs en prikken maar!

Ruim drieëntwintig kinderen staan zaterdagmiddag te bibberen aan de kant van de priksleebaan. Sommigen omdat ze het koud hebben, anderen van de zenuwen. Er staat serieus eremetaal op het spel, dus er moet gewonnen worden.

Sterke meiden

Ramona (10) uit Wagenborgen weet precies waarom ze meedoet: 'Ik ga namelijk echt niet van een jongen verliezen hoor. Het is wel een beetje moeilijk want je moet sterk zijn om de slee vooruit te krijgen. maar dat lukt mij wel.'

Haar nichtje Damanja (10) denkt er net zo over: 'Het is echt heel leuk en ik heb al een keer gewonnen.'

Lekke ijsbaan

Wat de kinderen niet weten is dat het feest bijna niet was doorgegaan. De ijsbaan was namelijk lek. Vorig weekend liep het water zomaar weg. Hans van der Vleugel, bestuurslid: 'Dat probleem komt onder meer door de hoge grasstand, maar met een hoop mankracht is het toch gelukt om er een ijsbaan van te maken'.

'Alweer gewonnen'

Ondertussen is Ramona net over de finish van haar tweede rit: 'Ik heb weer gewonnen! Ik hoop dat ik zo nog een keer win'.

In Expeditie Grunnen zie je vanavond meer van het priksleeën in Wagenborgen.