Expeditie Grunnen: de allereerste keer op schaatsen

Het kwik daalt al dagen onder het vriespunt dus kan er op veel plekken geschaatst worden. Ook in Wildervank.

Voor Sil en Davey is het de allereerste keer dat ze op de schaatsen staan. En dat is best moeilijk. Hoe het de twee vergaat zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- IJsduiken in Tynaarlo;

- Ondergrondse studio in Tjuchem;

- Bijzondere auto in Wildervank;

- Priksleeën in Wagenborgen en nog veel meer!

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!