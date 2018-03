Jong FC Groningen delft onderspit in topper tegen Almere City

De beloften van FC Groningen zijn er zaterdagmiddag niet in geslaagd om een resultaat neer te zetten tegen jong Almere City. De nummer twee van Derde Divisie was op Corpus den Hoorn met 0-1 te sterk voor de Groningers.

Slappe hap

Groningen-coach Alfons Arts was na afloop kort in zijn commentaar op de wedstrijd. 'Het was slappe hap van onze kant. We hebben geen seconde aanspraak gemaakt op de overwinning vandaag.' De groen-witten zakken door deze nederlaag naar de zesde plaats.

Boeiend

In een boeiende eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Doelman van de thuisploeg Jan Hoekstra redde knap op een inzet van Jeffrey Rijsdijk. Namens de Groningers schoten Uriel Antuna en Joël Donald in kansrijke positie naast.

Winnende treffer

Na een klein half uur viel de enige treffer van de wedstrijd. Radinio Balker schoof de bal in het doel na een soepele aanval van Almere City. Keeper Hoekstra voorkwam vervolgens met twee reddingen dat de gasten tot een verdubbeling van de score kwamen.

Spelpeil zakt

In de tweede helft zakte het spelpeil aan beide kanten. De beste kans op de gelijkmaker ontstond tien minuten voor tijd uit een vrije trap. Kasper Oldenburger schoot knap over de muur, maar Almere City-doelman Mike Grim wist de bal met een goede redding te verwerken.

Subtop

Jong FC Groningen liet door de nederlaag na zich steviger in de subtop van de Derde Divisie te nestelen. De ploeg van Alfons Arts staat zesde met 36 punten uit 21 wedstrijden. Op zaterdag 10 maart is er voor de Groninger beloften kans op eerherstel. Dan mag het op bezoek bij Harkemase Boys, dat twaalfde staat.

Lees ook:

- Jong FC Groningen laat ASWH kansloos