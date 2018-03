Alternatieve ijsactiviteit in Ezinge: 'De helft van ons bestuur kan niet eens schaatsen'

Schaatswedstrijden en priksleeën mogen tot het rijtje bekende ijsactiviteiten worden gerekend. Het EK Bier Curling valt daar niet onder. 'Maar als het aan ons ligt, komt daar gauw verandering in', vertelt Ronnie Postema.

Hij is bestuurslid bij IJsvereniging Ezinge, waar donderdag de koppen bij elkaar werden gestoken. 'Want voor de jeugd hadden we priksleewedstrijden op de planning staan, maar we wilden ook een leuke activiteit voor volwassenen organiseren. Dat is het EK Bier Curling geworden.'

Leeg kratje bier

Twaalf teams van drie personen strijden zaterdagavond vanaf 20:00 uur om de curlingtitel op het ijs van Ezinge. Geen gekke opkomst voor iets dat voor de eerste keer plaatsvindt, vindt Postema. 'Iedereen kan meedoen, dat maakt het laagdrempelig. Je moet het EK Bier Curling zien als jeu de boules, alleen dan op ijs. En wij schuiven niet met een zware steen, maar met een leeg kratje bier.'

EK

De toevoeging 'EK' aan het evenement doet vermoeden dat er zaterdagavond ook Europese toppers naar Ezinge zijn afgereisd, maar niets is minder waar. 'EK staat in dit geval voor het Ezinger Kampioenschap', lacht het bestuurslid.

Postema doet zelf ook mee en maakt deel uit van het bestuursteam van de Ezinger IJsvereniging. Hij denkt dat zijn team een goede kans maakt op de eindzege. 'Gelukkig hoeven we onze schaatsen niet onder te binden, want de helft van ons bestuur kan eigenlijk niet eens schaatsen.'