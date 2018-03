Deel dit artikel:











Iedereen heeft prijs bij kortebaan in Lageland Sfeerbeeld van de kortebaan wedstrijden in Lageland (Foto: Henk Elderman/RTVNoord)

De deelname viel tegen. Maar een traditie werd in ere gehouden. Kortebaanwedstrijden in Lageland. De enige in de provincie deze winter.

Stilte Drie keer tikt voorzitter Aaldrik Evenhuis van Ijsverenging Lageland-Hamweg met een kopje op tafel. Hij vraagt om stilte. Iedereen luistert meteen. De 70-jarige preses legt uit wat de bedoeling is deze middag. Er wordt vervolgens geloot. Klassiekers 'Nummer 1 rijdt tegen nummer 2' zegt Evenhuis op duidelijke toon. Een van de deelnemers komt uit Rolde. Evenhuis kent z'n klassiekers. 'Daar woonde vroeger Boele de Vries, die was meester op de kortebaan en won veel. Maar dat zul jij niet weten jongeman.' Acht deelnemers Eenmaal op het ijs maken de acht de acht schaatsers er een leuke wedstrijd van. De eerste prijs is 75 euro. Maar ook degene die laatste wordt krijgt nog een enveloppe met 5 euro uitgereikt in cafe 'De IJzeren Klap' . Winnaar Stijn Land uit Gerkesklooster gaat er met de hoofdprijs vandoor.