Deel dit artikel:











Brouwer en Meeuwsen stranden in kwartfinale Alexander Brouwer (rechts) en Robert Meeuwsen (Foto: Twitter/@NLbeachvolleybal)

Beachvolleyballer Alexander Brouwer uit Groningen is met zijn partner Robert Meeuwsen op het majortoernooi in de World Tour in Fort Lauderdale gestrand in de kwartfinales.

Buigen Het Nederlandse duo, goed voor brons op de Olympische Spelen van Rio 2016, moest in de Verenigde Staten buigen voor het gelouterde Amerikaanse koppel Phil Dalhausser/Nick Lucena: 22-20 en 21-16.

Tweede plaats Brouwer en Meeuwsen waren in de groep als tweede geëindigd achter de olympisch kampioenen Alison Cerutti en Bruno Schmidt. Met twee overwinningen in de knock-outfase bereikte het Nederlandse topduo de laatste acht bij de Amerikaanse major.

Lees ook: - Brouwer en Meeuwsen naar laatste acht bij Amerikaans toernooi