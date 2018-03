'De fanatiekelingen die zo vroeg gaan schaatsen geven het slechte voorbeeld'

Rieks Poelman, voorzitter natuurijs bij schaatsbond KNSB, is niet te spreken over de mensen die afgelopen week ondanks de vele waarschuwingen toch op open water hebben geschaatst.

'Elk jaar is het weer een drama dat fanatiekelingen zo vroeg op pad gaan', zegt Poelman tegen RTV Drenthe. 'Die lokken gewoon uit dat anderen ook gaan schaatsen, terwijl dat absoluut niet kan. Ze geven het slechte voorbeeld.'

'Tot in den treure gewaarschuwd'

Op meerdere plassen en meren waren veel mensen op de been, terwijl het op de meeste plekken niet verantwoord was om het ijs op te gaan.

'We hebben tot in den treure gewaarschuwd: ga niet schaatsen op open water van plassen en meren. Maar ik hoor van collega's van de sectie natuurijs dat bijvoorbeeld in de Weerribben mensen schaatsten op plassen die een dag eerder nog open lagen als windgaten. Die mensen gaan letterlijk over één nacht ijs.'

Het is onverantwoordelijk gedrag Rieks Poelman - voorzitter natuurijs KNSB

Ook het schaatsen op het Paterswoldsemeer, wat massaal gebeurde de afgelopen dagen, getuigt volgens Poelman 'van onverantwoordelijk gedrag'. De eerste schaatsers stonden vorig weekend al op het meer.

'Je weet niet in wat voor gebied je komt'

De stevige oostenwind die over Nederland waaide was er de boosdoener van dat er gaten in het ijs ontstonden. Dat maakte het schaatsen op open water juist zo gevaarlijk. 'Op natuurijsbanen hadden ze ook last van de wind. Maar daar is het niet erg wanneer er een gat ontstaat, want daar staat maar dertig centimeter water. Als je een gebied als de Weerribben in gaat, dan weet je niet in wat voor gebied je komt', waarschuwt Poelman.

Lees ook:

- Wat is dat toch, die magie van natuurijs? 'Ik geniet van elke slag'

- Schaatsers wagen zich op Paterswoldsemeer, ijsbaan Noordlaren nog dicht

- Dit moet je weten als je door het ijs zakt

- Schaatsen op Paterswoldsemeer? 'Volstrekt onbetrouwbaar!'