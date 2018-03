Mogelijk ijzel op komst: 'Het kan verraderlijk glad worden'

Na een ijskoude week is het bijna gedaan met de vorst. Zondagavond en -nacht gaat het mogelijk ijzelen. 'Het kan dus verraderlijk glad worden', waarschuwt weervrouw Harma Boer.

'In de avond en nacht komt regen, maar omdat er nog vorst in de grond zit betekent dat waarschijnlijk ijzel op sommige plekken.'



'Een heel ander gevoel dan de laatste dagen'

In de ochtend vriest het nog, maar dat duurt niet lang meer. Het wordt even wennen na zeven ijsdagen op een rij. 'In de middag stijgt de temperatuur naar vijf, tot zeven graden. Dat geeft wel even een heel ander gevoel dan de laatste paar dagen.'



Depressie

'De komende dagen staan in het teken van een depressie, die zachte en vochtige lucht aanvoert. Daardoor is het nu al flink bewolkt. Maar hier en daar schijnt ook de zon.'

