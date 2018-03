Containerschip Fides is zondagmorgen door een ijsbreker bevrijd uit het ijs van het Eemskanaal in de stad Groningen.

De ijsbreker maakte de weg vrij voor het schip, dat daardoor alsnog de Oostersluis kon binnenvaren.

Bevaarbaar houden

Rijkswaterstaat en de provincie Groningen zetten in de afgelopen vorstperiode op meerdere vaarwegen in de provincie ijsbrekers in, om het voor schepen bevaarbaar te houden.

Lees ook:

- IJsbrekers houden Groningse kanalen bevaarbaar