'Er mag niks geks gebeuren, ik had wel wat extra spanning'

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen kroonde zich zaterdagavond tot eindwinnaar van de KPN Marathon Cup. Hij werd derde in de slotwedstrijd in Amsterdam. 'Dit is een van de hoofdprijzen in het marathonseizoen, ik ben heel blij dat ik die heb binnengesleept.'

Je begon als leider aan de slotwedstrijd, zat je erg in spanning?

'Mijn ploegmaat Crispijn Ariëns stond tweede. Ik had er wel vertrouwen in dat we daar met zijn tweeën uit zouden komen, maar het moet nog maar even gebeuren. Er mag ook niks geks gebeuren. Daar ben je wel mee bezig. Ik had wel wat extra spanning.'

Hoe heb je je overwinning gevierd?

'We zijn met de ploeg, sponsoren en begeleiding nog wat langer blijven zitten in de kantine langs de ijsbaan, daar hebben we met zijn allen nog even geproost.'

Ben je blij dat het seizoen erop zit?

'Ja, we hebben afgelopen week drie wedstrijden op natuurijs gereden. En meteen de dag daarop dus de laatste kunstijswedstrijd. Ik ben vermoeid, het is goed om nu wat te gaan rusten.'

Lees ook:

- Den Hertog verovert eindzege in Marathon Cup