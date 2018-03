Laatste ijsdag gevierd met curlingtoernooi in Tolbert

Als er één sport is die sinds de Olympische Spelen wordt overladen met aandacht, dan is het wel curling. Zo ook in Groningen, want het traditionele priksleeën als ijsactiviteit heeft er in curling een geduchte concurrent bij.

In Ezinge is zaterdagavond al het Ezinger Kampioenschap Bier Curling gehouden. In Tolbert probeerden ze het iets serieuzer aan te pakken: met deksels van melkbussen.

Melkbusdeksels

De ijsvereniging in Tolbert was al enkele dagen bezig om alles op tijd klaar te hebben voor het toernooi. Tien melkbusdeksels zijn blauw en rood gespoten. En midden op de ijsbaan is een heuse curlingbaan gemaakt.

'Je wilt toch iedere keer weer iets ludieks bedenken', zegt voorzitter Hedde Wierenga van de ijsvereniging. Secretaris Reint Spriensma: 'We hebben ook al eens een keer een Nederlands kampioenschap diepvrieskistenrace gehad.'

Vijftien teams

In de ochtend lijkt het curlingtoernooi even op een fiasco uit te lopen, want er zijn bijna geen deelnemers. Maar als het eerste fluitsignaal klinkt hebben zich meer dan vijftien teams gemeld. Jong en oud. De winnaar is uiteindelijk Team JP2, wie kent ze niet.

De ijsvereniging is in ieder geval tevreden. 'Dit is toch super', zegt Wierenga. 'Je probeert creatief te zijn. En dit is dan heel mooi.'

Fles op tafel

Met wat voor soort wedstrijd de ijsclub een volgende keer komt, weet de voorzitter nog niet. Wierenga: 'Meestal zijn we 's avonds de baan aan het opruimen en daarna komt er een fles Berenburg op tafel. Dan komen de ideeën. Het is dus even wachten op volgend seizoen.'

