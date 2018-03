'Groen Licht voor Groningen' zet in op een veiliger verkeer

Verkeerswijzer Groningen is afgelopen weekend van start gegaan met een nieuwe verkeersveiligheidcampagne in de provincie. De campagne richt zich op jonge automobilisten, volwassen fietsers en ouderen op de elektrische fiets.

'Die groepen komen veel naar voren in de ongevallencijfers, als slachtoffer en ook als veroorzaker', zegt Arjen van der Zwaag van Verkeerswijzer Groningen.

Drie jaar lang

Onder het motto 'Groen Licht voor Groningen' zullen de campagneteams zich drie jaar lang inzetten om de verkeersveiligheid te vergroten.

'Zo kan een jonge automobilist plaatsnemen in de simulator en met virtual reality zelf ervaren wat de gevolgen zijn van het gebruik van alcohol en drugs', legt Van der Zwaag uit.

Volwassen fietsers worden aangesproken op onveilig gedrag, zoals appen op de fiets. En voor de ouderen zijn er clinics. 'Steeds meer senioren maken gebruik van een e-bike, daar moet je wel mee leren omgaan.'

Eerdere campagnes

Er zijn al heel wat campagnes geweest om de verkeersveiligheid te vergroten. Van der Zwaag rekent erop dat de nieuwe campagne de mensen raakt. 'Door zelf naar ze toe te gaan en ze actief te laten deelnemen, proberen we dat te doen.'



De volgende activiteit is komende donderdag, als ambtenaren van de gemeente Groningen tijdens hun lunch worden bijgepraat over de gevaren van appen op de fiets.

