Waterbedrijf Groningen ontvangt 'fors meer' meldingen door dooi

Het Waterbedrijf Groningen heeft sinds het einde van de vorstperiode 'fors meer meldingen' binnengekregen.

Dat zegt woordvoerster Wiejanda Moltmaker van het waterbedrijf. 'In een normaal weekeinde komen er zo'n vijftien meldingen binnen. Nu zijn dat er vijftig.'

Scheurtjes

Door het intreden van de dooi kunnen er in bevroren waterleidingen lekkages ontstaan, doordat er scheuren in de pijpleidingen komen. Veel van de vijftig meldingen gaan over dergelijke lekkages.

Onder controle

Ondanks de toename heeft het waterbedrijf alles onder controle: 'We hoeven geen extra monteurs in te zetten. Er stonden zes monteurs op de planning, maar de vier monteurs die zondag bezig zijn, kunnen het gezamenlijk aan.'

