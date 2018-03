Winschoten wint strijd om reünie oude schepen

De haven van Winschoten is in 2020 het decor voor oude schepen. In totaal komen zo'n tweehonderd oude vaartuigen richting het Noorden.

Het is de jaarlijkse reünie van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB).

Dansje gedaan



'Ik ben normaal niet zo uitbundig, maar ik heb wel een klein dansje gedaan', zegt Henk de Vrieze. Hij is de voorzitter van de Stichting Tramhaven Winschoten en was de kartrekker van dit idee. De strijd ging tussen Harderwijk en Winschoten.

De leden van de LVBHB mochten dit weekend kiezen waar zij hun reünie willen houden. 'Zij gingen overstag, om maar in scheepstaal te praten, toen ik vertelde over Winschoten als graanrepubliek. We praten over industrieel erfgoed. De koppeling met de graanrepubliek is dan wel snel gemaakt natuurlijk', zegt De Vrieze.

De leden kozen met een ruime meerderheid voor Winschoten.

Bezaaid met schepen



De haven ligt in 2020 vol met schepen die gebouwd zijn tussen 1880 en 1920. De Vrieze: 'Het ligt echt bomvol straks. Dan liggen er rijen van wel vier of vijf schepen. Dat is prachtig, voor zowel jong en oud.'

Duizenden mensen



In 2015 vond de jaarlijkse reünie plaats in Musselkanaal. Toen kwamen er zo'n vijftigduizend mensen op af. De Vrieze verwacht soortgelijke aantallen in 2020. 'De locatie is perfect. Duitsers zijn ook enorm geïnteresseerd in dit soort schepen. Dus ja, ik denk dat er bij ons ook zo veel mensen komen.'

Er zijn nog geen exacte data gepland, maar het evenement moet eind juli of begin augustus 2020 plaatsvinden.