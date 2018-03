Lycurgus zet de knop om tegen Orion

Abiant Lycurgus heeft zondagmiddag de tweede zege geboekt in de kampioenspoule. Thuis werd concurrent Orion uit Doetinchem met 3-0 verslagen

Setstanden

De setstanden waren 25-21, 25-23 en 25-21. In de tweede set knokte Lycurgus zich terug na een ruime achterstand. De overwinning gaf een zucht van verlichting. De voorgaande twee wedstrijden verliepen moeizaam voor Lycurgus. Na het verlies in de bekerfinale tegen Taurus was, ondanks een 3-0 zege, ook de eerste wedstrijd in de kampiioenspoule tegen Zwolle niet om over naar huis te schrijven.

'De laatste twee weken zijn niet heel gemakkelijk geweest na het verlies van de bekerfinale. Dat heeft misschien toch wel iets langer nageëbd dan we verwacht hadden. Ook vanuit dat perspectief is het goed dat je vandaag dit resultaat behaalt.' zei coach Arjan Taaij opgelucht.

'We hebben de knop echt omgezet. Ook op trainingen. Dat heeft vanmiddag geresulteerd in heel veel energie. We wilden weer voor elkaar werken.' stelde Frits van Gestel.

Bovenaan

Door de overwinning staat het team van coach Arjan Taaij bovenaan in de kampioenspoule. Aanstaande woensdag is de uitwedstrijd tegen Taurus.

