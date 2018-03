Honderden honden op de Martini Dogshow

Van kleine keffer tot rustige reus, op de Martini Dogshow in Groningen kom je van alles tegen. Dit weekend is MartiniPlaza omgebouwd tot hondenwalhalla waar de hond de baas is.

Naast koekjes, voer en andere dierbenodigdheden worden er ook shows gelopen met de honden. Ringmeesters keuren de honden op alle mogelijke manieren en de beste hond in zijn soort krijgt een prijs.

Lambert is de beste

Sharpei Lambert heeft een goede dag. Hij is namelijk verkozen tot mooiste hond van zijn ras. Baasje Esmea Minne is apetrots. 'Hij is de beste vandaag en dat is natuurlijk mooi. De jury vond hem in alle aspecten de beste.'

Eigenlijk is dat helemaal niet zo gek want Lambert, net zestien maanden oud, is ook al gekroond tot wereldkampioen.



Femke volgt haar moeder op

De hond van de tienjarige Femke doet het ook goed. 'Het is een kooiker en hij is heel lief.' Femke loopt met Bliksem veel keuringen en shows. 'Dat komt omdat mijn moeder het ook doet. Ik ging een keertje mee en toen wilde ik het ook graag doen.'



Expeditie Grunnen

Wil je meer weten over Lambert en Bliksem? Vanavond komen ze voorbij in Expeditie Grunnen. Vanaf 18:00 uur te zien op TV Noord