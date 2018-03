Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen knuffelt met ezel Donkey (Foto: Suzanne Stoppels / Expeditie Grunnen)

Een grote grijze snoet en lange oren. Dat is Ezel Donkey uit Midwolde. Ooit gekocht om op te rijden maar dat is er niet van gekomen. Maar dat hoeft ook niet. Donkey is er gewoon om mee te knuffelen, vindt baasje Erna.

Het Expeditie-team wil dat ook wel eens proberen maar of Donkey dat ook wel ziet zitten, zie je in Expeditie Grunnen. Ook in Expeditie Grunnen: - Honderden honden in Martiniplaza;

- Curling in het Westerkwartier;

- Eem kieken op een bijzondere woonboot;

- Een jong paard moet nog veel leren en nog veel meer. Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!