Chinese Men pakt eerste nationale titel

Shuo Han Men heeft in Zwolle de Nederlandse tafeltennistitel gepakt. De Chinese van Midstars uit Middelstum versloeg in de finale Ana Gogorita met 4-2.

Het was voor de 18-jarige Men haar eerste nationale titel. In de halve finale schakelde ze de als eerste geplaatste Yana Timima uit.

Men speelt voor Klimaatgroep Start uit Middelstum in de tweede divisie bij de mannen. In de vrouweneredivisie komt ze uit voor Den Helder. Gogorita is daar één van haar ploeggenoten.