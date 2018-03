FC Groningen moet zich tevreden stellen met puntendeling in Enschede

Doelpuntenmaker Ritsu Doan hier in actie in de thuiswedstrijd tegen FC Twente archief (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft zondagavond een punt uit het vuur gesleept in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Het werd 1-1. Doan zette de Groningers tien minuten na rust op het goede spoor. Boere maakte in de 71e minuut de gelijkmaker. Het was alweer het elfde gelijkspel dit seizoen voor de groen-witten.

Blij met punt

Groningen mocht uiteindelijk blij zijn met een punt. Na het doelpunt van Doan waren er een paar kansen om het duel te beslissen, maar de afwerking was niet goed. De gelijkmaker van Twente viel op een vervelend moment. De Tukkers gingen stormen op jacht naar de winnnede treffer, maar de verdediging van de ploeg van coach Ernest Faber bleef op de been.

Twente beter

In de eerste helft was FC Twente de betere ploeg. De formatie van Gertjan Verbeek had meer balbezit en oogde ook gevaarlijker. Groningen gokte op de counter. In de slotfase van de eerste helft sloeg de vlam even in de pan. Holla en Vuckic kregen namens Twente in korte tijd allebei een gele kaart.

Goal Doan

De gasten kwamen in de 57e minuut op voorsprong. Van Weert controleerde een lange bal niet helemaal goed, maar wist hem toch aan Ritsu Doan te bezorgen. Met een handige voetbeweging stuurde de Japanner twee Twente-verdedigers het bos in en schoot de bal handig langs Drommel: 0-1 met zijn zesde goal van het seizoen.

Geen verdubbeling

In deze fase had Groningen de thuisploeg meer pijn moeten doen. Halverwege de tweede helft kregen Mahi en Bacuna in dezelfde aanval allebei de kans om de tweede Groningse treffer op het scorebord te schieten. Dit lukte niet omdat Drommel redde.

Gelijkmaker

De gelijkmaker viel twintig minuten voor tijd. Een scherpe voorzet van Maher werd keihard ingekopt door Boere. Padt was volledig kansloos en moest de bal uit zijn doel vissen: 1-1. In de slotfase ging FC Twente in de overdrive op zoek naar de winnende treffer.

Padt redt Groningen

Deze leek in de blessuretijd nog bijna te vallen. Met een spectaculaire redding op opnieuw een kopbal van Boere wist Padt voor de zoveelste keer dit seizoen de meubelen te redden voor FC Groningen en werd een punt mee terug genomen naar het Noorden.

Stand en programma

FC Groningen blijft dertiende in de eredivisie met 26 punten uit 26 wedstrijden. Het gat met de nummer zestien FC Twente blijft door dit gelijkspel in tact: acht punten. Volgende week zondag wacht voor de groen-witten de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Aftrap om 12:30 uur in het Noordlease stadion.

