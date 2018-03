Be Quick verlaat laatste plek na doelpuntrijk gelijkspel

Rick Wiersma in actie namens Be Quick archieffoto (Foto: JK Beeld)

Be Quick heeft zondagmiddag een punt overgehouden aan het duel met Jong de Graafschap. In een enerverend duel werd het 2-2.

Beide Groningse doelpunten kwamen op naam van Duane Tjen-A-Kwoei. 'The good old' stijgt door dit gelijkspel naar de zestiende plaats op de ranglijst.

Voorsprong

De ploeg van coach Kevin Waalderbos kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Na een steekbal door het centrum van de Doetinchemse verdediging was de snelle Duane er als het eerste bij en wist de bal keurig binnen te schuiven in de verre hoek.

Gelijkmaker

Halverwege de eerste heflt verdubbelde Twan Nieboer bijna de voorsprong van Be Quick, maar zijn kopbal werd door de doelman van Jong de Graafschap uit het doel gehouden. Vijf minuten voor de pauze kwamen de gasten op gelijke hoogte door een doelpunt van Versteeg.

Schot in de kruising

Opnieuw kwam Be Quick op voorsprong. Een kwartier voor tijd was het weer Duane die doeltreffend was, dit keer met een keihard schot uit een afvallende bal die hij in de kruising wist te schieten.

Puntendeling

Lang konden de withemden echter niet genieten van deze voorsprong want vijf minuten later was het alweer gelijk. El Hammouchi schoot een vrije trap binnen. De man van de wedstrijd Duane werd vijf minuten voor tijd nog gewisseld. Beide ploegen kwamen niet meer tot scoren en hielden allebei een punt over aan deze confrontatie.

Spanning onderin

Be Quick blijft nu voor het tweede duel op rij ongeslagen na de verrassende winst vorige week tegen Quick. De withemden hebben negentien punten uit 22 duels en spelen volgende week zondag de uitwedstrijd tegen HSC'21 uit Haaksbergen. Het blijft heel spannend onderin want ook de nummers zeventien en achttien, respectievelijk Quick'20 en De Meern, hebben hetzelfde aantal punten.

