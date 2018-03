Deel dit artikel:











Vrachtschip vast in het ijs (Foto: De Vries Media)

In het Oosterhornkanaal bij het Chemiepark in Delfzijl is zondag een vrachtschip vast komen te zitten in het ijs.

Het vrachtschip is omringt door ijs en kan op eigen kracht niet verder. Er zal een ijsbreker aan te pas moeten komen, of men moet wachten tot het ijs smelt. Andere delen van het Oosterhornkanaal zijn wel bevaarbaar.