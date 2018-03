Deel dit artikel:











Vrachtschip vast in het ijs (update) (Foto: De Vries Media)

In het Oosterhornkanaal bij het Chemiepark in Delfzijl zat zondag een vrachtschip vast in het ijs. Maandagmorgen was het schip weer los.

Het vrachtschip was omringd door ijs en kon op eigen kracht niet verder. Inmiddels zijn ijsbrekers in de weer om het Oosterhornkanaal bevaarbaar te krijgen.