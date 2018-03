Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs FC Twente

FC Groningen speelde zondagavond met 1-1 gelijk tegen FC Twente. Doan scoorde de openingstreffer, Boere maakte twintig minuten voor tijd gelijk. Doelman Padt hield Boere in de blessuretijd met een spectaculaire redding van de winnende treffer af.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met FC Twente was 4,42 oftewel 'Dit was nait best'

Er werden in totaal 1507 stemmen uitgebracht.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Thuis tegen PEC Zwolle

Op zondagmiddag 11 maart vragen wij jullie wederom om jullie mening. FC Groningen speelt dan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Het duel in het Noordlease stadion begint om 12:30 uur.

Lees ook:

- FC Groningen moet zich tevreden stellen met puntendeling in Enschede

- Van minuut tot minuut: FC Groningen houdt stand en sleept punt uit het vuur