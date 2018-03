Founder Talks: 'Ik neem alleen maar mensen aan die slimmer zijn dan ik ben'

De zaal in het Groninger Forum is aardig gevuld (Foto: Chris Bakker / RTV Noord)

Wat kunnen ondernemers leren van collega-ondernemers uit Groningen? In de meest recente editie van Founder Talks in het Groninger Forum ging het over zoektermen, strak op de cijfers zitten en het voorspellen van een hit.

Gasten van presentator Bart Breij (RTV Noord) waren deze keer Benjamin Derksen en Ard Boer. Derksen is eigenaar van honderden webshops. 'Als de computer tien minuten plat ligt, ben je gewoon de lul.'

Ard Boer is muzikant en innovator. 'Als je geen marketing doet, verkoop je helemaal geen cd's.'

Bekijk hieronder het gesprek met Benjamin Derksen:

Ard Boer is innovator en muzikant. Hij houdt zich bezig met big data, marketing en kan voorspellen welk liedje een hit wordt.

Bekijk hieronder het gesprek met Ard Boer:

Heb je geen tijd om de video's te bekijken? Dit zijn de belangrijkste punten die Derksen heeft gezegd:

- Het is belangrijk om te weten waar mensen naar zoeken, waar vraag naar is;

- Ga regelmatig lunchen met je medewerkers. Dan weet je écht wat er speelt binnen je bedrijf;

- Over vijftien jaar liggen de marges op nul procent in de webshop-branche. Je kan dan bijvoorbeeld dienstverlening inzetten;

- Blijf strak op de cijfers zitten. Als je dat niet doet, ben je zo weg;

- Ik neem alleen mensen aan die slimmer zijn dan dat ik zelf ben.

En hieronder de belangrijkste punten van Ard Boer:

- Soms is het lastiger om je producten te verkopen in de Randstad, omdat de afstand groter is;

- Het lastige aan marketing, is dat je niet kan zeggen hoeveel cd's iemand er extra door verkoopt;

- Als je geen marketing doet, verkoop je helemaal geen cd's;

- Met een programma kan Boer voorspellen welk liedje wel of geen hit wordt. Het programma kan alleen niet zeggen waarom;

- Met Broadcast Radar kunnen artiesten zien op welke radio- en tv-stations hun muziek wordt gespeeld, en hoeveel ze verdienen.

