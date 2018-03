Damster leerlingen mogen trailer maken voor thriller

Een trailer; niet voor een film maar voor een boek. Leerlingen van het VWO-plus van het Eemsdeltacollege in Appingedam werken maandag mee aan een korte promotiefilm voor het nieuwste boek van Margje Woodrow.

Het boek is een thriller met de titel 'Snitch'.

'Leuke klik'

Woodrow woont in Brabant. Ze heeft de Damster leerlingen vorig jaar ontmoet tijdens de Literatour, de boekenweek voor jongeren. 'Dat was zo gezellig en er was zo'n leuke klik en van het één kwam het ander', vertelt Woodrow.

Er worden scènes opgenomen in onder meer een douche en een flat. 'Ja, want het is wel een thriller en het gaat niet zo goed met sommige personages', lacht Woodrow geheimzinnig.

'Snitch' komt uit op 27 maart. De trailer verschijnt voor die tijd op social media.