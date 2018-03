Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Alweer beschuit met muisjes en Fandi eet met Henk (Foto: Bewerking RTV Noord)

Na het vaderschap van Mahi is er nu alweer beschuit met muisjes bij FC Groningen, we kijken nog even terug op de schaatsperiode en Henk de Haan heeft een bekende eetgast.

1) Van harte, Padt! Alweer de derde kleine van FC Groningen-keeper Sergio Padt is een feit. Of feitje, nu nog. En over de wedstrijd van afgelopen weekend: een 1-1 tegen FC Twente is niet het ergste dat er om dat duel kan gebeuren. 2) Wat te doen tijdens de week van het boek Het zijn er nu al 34: evenementen rondom de Boekenweek, die van 10 tot en met 18 maart wordt gehouden. 3) Lijstje: pubs met bands Waar moet je eigenlijk zijn voor live optredens van bandjes? Marketing Groningen komt met deze tiplijst. 4) Gaskraan in Rusland 'wijd open' De Groningse gaskraan mag dan dicht moeten, maar dat betekent niet dat de vraag naar Slochteren-gas omlaag zal gaan. Volgens Follow the Money gaat de gaskraan in Rusland dan wijd open. De hoofdlijnen in drie tweets: 5) Bekende gasten bij Henk de Haan aan tafel Henk de Haan heeft Fandi, de Parel van Maleisië, en zijn zonen op bezoek. De jongens trainen mee met FC Groningen en kunnen natuurlijk een goede maaltijd gebruiken. Daar zorgt Henk wel voor.

6) Lesproject over vervoer Stadslogistiek. Als het een beetje meezit weten deze kinderen binnenkort niet alleen wat het is, maar hebben ze ook ideeën over hoe pakketverkeer en vervoer in de stad beter kunnen. In Winschoten zochten basisscholieren het wat verderop. 7) Roeken (?) in de lucht Collega Martin Cusiel zag dit schouwspel in de lucht boven het Europapark in Stad. Wie weet om wat voor vogels het gaat?

8) Nog één keer... ... nagenieten van de schaatspret vorige week. Net als Schaatsen.nl, krijgen we geen genoeg van de beelden van het Paterswoldsemeer. Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Geen grapje.