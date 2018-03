Waarom kan The Big Building geen nieuw pand vinden? 'We hebben massa nodig'

De oprichters van 'ondernemersbroedplaats' The Big Building in de stad Groningen, kregen bij de zoektocht naar een nieuw gebouw, vijf nieuwe panden aangereikt door de gemeente. Die hebben ze allemaal afgewezen.

Dat melden bronnen dichtbij het vuur aan RTV Noord.

Opties met gunstige huurprijs

The Big Building was de afgelopen drie jaar een tijdelijk onderkomen voor zo'n 700 ondernemers, in het pand van het voormalige postsorteercentrum dichtbij het Hoofdstation. Van tevoren was al bekend dat het pand een sloopbestemming heeft en dat het halverwege 2018 zou sluiten.

Vorige week meldden oprichters Nick Stevens en Ralph Steenbergen de ondernemers dat ze géén nieuw pand konden vinden. Bronnen melden RTV Noord dat de gemeente vijf panden aan de oprichters heeft voorgelegd, waarvan minstens één ruim 100 euro goedkoper dan de marktconforme prijs van 160 euro per vierkante meter.



Onder de 7000 vierkante meter wordt de exploitatie lastig. We hebben massa nodig Ralph Steenbergen - The Big Building

Verkeerde prijs, locatie of grootte

Oprichter Ralph Steenbergen wil niet op de verschillende panden ingaan. 'Wat ik wel kan zeggen, is dat er geen pand tussen zat dat voldeed aan onze drie parameters: locatie, grootte en prijs. Kijk, we zitten nu op 15.000 vierkante meter. Dat is heel veel, het kan kleiner. Maar onder de 7000 vierkante meter wordt de exploitatie lastig. We willen startups niet de marktconforme prijs laten betalen, dus hebben we massa nodig.'

'In deze markt draait het altijd om geld, dat snappen we. In 2014 hadden we een hele goede afspraak voor dit postcentrum. Dat is nu veel lastiger. We zijn heel blij met de hand van de gemeente, maar hebben nog geen oplossing gevonden. Omdat we veel meters willen, kom je in het vaarwater van spelers uit de huivesting, onderwijs en amusement. Pandeigenaren kiezen graag voor degene die het meest willen betalen en het langst ergens kunnen zitten. Dat maakt onze positie lastig.'

Ondernemers vertrokken, probleem opgelost?

Een deel van de ondernemers is The Big Building in de periode van 2014 tot nu uitgegroeid. Webontwikkelaar Spindle bijvoorbeeld verhuisde recent nog naar een complete vleugel van het Dagblad van het Noorden-pand, dat nu Het Kwadraat heet. Ook andere ondernemers zijn weer vertrokken, wellicht omdat ze in de positie waren meer te betalen dan de 75 tot 110 euro per vierkante meter die The Big Building hanteerde.



Ik ben geen voorstander van een broedplaats voor zzp'ers Ralph Steenbergen - The Big Building

Is een van de aangeboden panden dan niet geschikt om met beginnende ondernemers en startups te betrekken? Steenbergen: 'Ik ben geen voorstander van een broedplaats voor zzp'ers. Zzp'ers zijn op zoek naar opdrachten. Als er grotere startups en bedrijven in hun omgeving zijn, dan ontstaan er gezamenlijk opdrachtnemers en -gevers. Juist door de diversiteit helpen ondernemers elkaar. Daar zijn we als community voor, dat willen we bereiken. De drempel voor toetreders verlagen, in het kielzog van grotere spelers.'

Hopen op een wondertje

Steenbergen zegt ondernemers die op zoek zijn naar nieuw onderdak 'warm door te verwijzen' naar andere partijen. Maar is de zoektocht naar een nieuw eigen pand nu definitief gestrand? In de gemeenteraad springen Student & Stad en 100% Groningen al voor The Big Building op de bres.

Steenbergen hoopt nog op een wondertje. 'Ik ben een vastgoedman. Het liefst heb ik weer net zo'n tof pand, net zo groot en raar. Wie verzint dat nou, een distributiecentrum als kantoor? Maar als het niet lukt, gaan we door als stichting en community zonder pand.'

De naam voor dat plan is er al: The Big Building Academy, waarbij het verbinden van ondernemers en toetreders centraal staat. Hoe het eruit gaat zien? 'Daarvoor gaan we een visie maken, samen met de doelgroep.'

