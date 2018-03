Zonen van Parel van Maleisië zijn op proef bij FC

'Dank je to Henkie, voor het arrangen van deze trip.' De Parel van Maleisië, oftewel voetballer Fandi is enthousiast. Zijn twee zonen, Irfan en Ikhsan, zijn deze week op proef bij FC Groningen.

De proefweek is geregeld door oud-profvoetballer Henk de Haan.

1983-1985

Fandi is de eerste en volgens sommigen de beste profvoetballer van Singapore. Hij speelde van 1983 tot 1985 bij FC Groningen. Zijn debuut was tegen Go Ahead Eagles en dat werd 2-0; beide doelpunten waren van Fandi.

Verlossers?

Henk de Haan heeft alle vertrouwen in Irfan en Ikhsan. 'Fandi was hier zeven jaar geleden met zijn zonen. Allebei geweldige voetballertjes. Ze willen spelen in Europa. Nou, dan moet dat maar in Groningen. Maar we moeten natuurlijk niet denken dat ze de verlossers van FC Groningen zijn', lacht De Haan.

