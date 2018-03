Ten Boer kiest definitief voor kindcentrum bij skeelerbaan

Het nieuwe kindcentrum in Ten Boer komt definitief bij de skeelerbaan aan de Riekele Prinsstraat. Dat heeft de gemeente besloten. Omwonenden zijn tegen. Zij vrezen geluidsoverlast en een verkeerstoename.

Om de buurt gerust te stellen komt er een verkeersstromenonderzoek, heeft wethouder Peter Heidema toegezegd. Ook moet het schoolplein aan de bedrijvenkant komen en wordt de veiligheid rond de vrachtwagenparkeerplaats verbeterd.

'Onder ogen zien'

'Als blijkt dat een locatie het meest geschikt is, moet je dat met elkaar onder ogen zien', zegt Heidema. Bij de skeelerbaan is voldoende ruimte om een veilige verkeerssituatie te realiseren, volgens de wethouder. Verder hoeven wegen en fietspaden nauwelijks te worden aangepast.

Nu een locatie is gekozen, kunnen concrete plannen voor het kindcentrum worden gemaakt. De skeelerbaan en ijsbaan blijven bestaan, maar worden kleiner.

Te vroeg besloten

De ChristenUnie in Ten Boer is niet blij met de keuze voor deze locatie. De gevolgen voor de buurt zouden niet goed genoeg in kaart zijn gebracht. Ook zou niet genoeg zijn gekeken naar andere locaties. Het besluit komt wat de partij betreft dus te vroeg.

Het kindcentrum moet onderdak bieden aan basisscholen De Fontein en De Huifkar. Daarnaast komen nog andere kinderfaciliteiten in het nieuwe pand. De oude panden van beide scholen worden waarschijnlijk gesloopt vanwege aardbevingsschade.

