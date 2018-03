Duizenden Nederlanders gaan de uitdaging aan om een week geen vlees te eten. De Nationale Week Zonder Vlees is vandaag begonnen.

Volgens de organisatie is elke dag vlees eten niet meer van deze tijd en belastend voor het milieu. Het consumeren van vlees is één van de bronnen van CO2-uitstoot, naast bijvoorbeeld autorijden, vliegen en verwarmen.

De Week Zonder Vlees is in het leven geroepen door vegetariër Isabel Boerdam en heeft al veel media-aandacht gekregen. Een aantal supermarkten en andere bedrijven heeft zich bij de actie aangesloten.

De organisatoren bepleiten een 'flexitarisch' eetpatroon. Dus niet volledig vegetarisch, maar vlees met mate.

Kun jij een week zonder vlees? Ons Lopend Vuur: Ik wil gewoon vlees bij mijn maaltijd.

