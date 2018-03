Minister Koolmees 'brengt' miljoenen voor duizendbanenplan

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is maandag op bezoek in onze provincie. Hij komt niet met lege handen: de bewindsman 'brengt' 6,2 miljoen euro mee.

Dit geld is bedoeld voor het duizendbanenplan in het aardbevingsgebied. Dit plan dat vorig jaar september werd aangekondigd, moet de komende vier jaar duizend extra banen opleveren in de bouw, techniek en andere sectoren. Vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten hiervan profiteren.

Appingedam en Uithuizen

Koolmees kwam rond half twaalf aan op het Zernikecomplex in de stad. Daar bekijkt hij hoe aardbevingsbestendig wordt gebouwd en hoe panden worden versterkt. De minister gaat ook nog naar Appingedam en Uithuizen.

Aan het eind van de middag ondertekent Koolmees een convenant, waarin staat dat de duizend banen er in 2021 moeten zijn.

