Verslavingszorg Noord-Nederland neemt weer cliënten aan

De opnamestop die Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) had ingesteld voor de regio's Hoogezand, Winschoten, Delfzijl en Stadskanaal is voorbij.

VNN kampte met een tekort aan personeel. Daardoor konden de afgelopen weken geen nieuwe cliënten worden aangenomen.

Achterstand is weggewerkt

Volgens teammanager Martin de Boer kunnen mensen met verslavingsproblemen nu weer bij de instelling terecht, omdat de achterstand is weggewerkt. 'Alle wachtenden zijn in behandeling genomen.'

Langer wachten

In de regio's Delfzijl en Stadskanaal worden nieuwe cliënten binnen drie weken na verwijzing door de huisarts geholpen. In Hoogezand en Winschoten is de wachttijd tien tot twaalf weken. 'Dat is wel veel langer dan we zouden willen.'

Cliënten in die regio's krijgen daarom van VNN te horen dat ze langer dan normaal moeten wachten. Ook wijst de instelling hen op de mogelijkheid naar een andere zorgverlener te gaan.

Tekorten

De personeelstekorten in de geestelijke gezondheidszorg spelen in het hele land. Verslavingszorg Noord-Nederland kwam in de problemen toen in december een medewerker ziek werd en een ander een nieuwe baan kreeg. De wachttijden liepen toen te ver op. Inmiddels is nieuw personeel ingewerkt.

