'Reistijd naar Bremen wordt drie kwartier korter' De kapotgevaren Friesenbrücke spoorbrug. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De reistijd per trein tussen Groningen en Bremen wordt drie kwartier korter. Dat stelt de provincie Groningen. De eerste tijdswinst is vanaf 2024 te merken, als de aangevaren brug over de Eems is vervangen.

Om het traject sneller te maken, moet het spoor gedeeltelijk worden verdubbeld. Verder moeten stations en seinen worden aangepast. Ook gaan er snellere treinen rijden. Definitieve beslissing wordt eind dit jaar genomen. Drie kwartier Nu duurt een reis naar Bremen vanuit de stad Groningen nog twee uur en drie kwartier. Een paar jaar nadat de Friesenbrücke spoorbrug het weer doet, zou dat nog maar zo'n twee uur moeten zijn. De spoorbrug werd in 2015 kapotgevaren. Sindsdien is er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Weener en Leer. Na gesteggel tussen Nederland en Duitsland is afgelopen najaar besloten een nieuwe brug aan te leggen over de Eems. Overstappen in Leer In de toekomst zou de trein vanuit Groningen rechtstreeks moeten doorreizen naar Bremen, maar daarvoor moeten nog stappen worden gezet. Ook na 2024 moeten passagiers overstappen in Leer. De snellere treinverbinding, de Wunderline, is al langer een wens van de provincie Groningen. Het zou de werkgelegenheid in de grensregio ten goede komen. Lees ook: - Provincie werkt verder aan het spoor omwille van de Wunderline

