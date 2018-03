Waterschap Hunze en Aa's schaft elf volledig elektrische auto's aan. Komende donderdag worden ze in gebruik genomen.

Het waterschap hoopt met de elektrische wagens de uitstoot van CO2 met vijftien procent te verlagen.

Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink neemt donderdag de eerste elektrische auto in gebruik bij het Waterschapshuis in Veendam. Later worden nog eens negentien elektrische auto's aangeschaft.