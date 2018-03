Eurosonic Noorderslag 2019 staat in het teken van Tsjechië en Slowakije

Muziekfestival Eurosonic Noorderslag richt zich volgend jaar op Tsjechië en Slowakije. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat er twee landen in de schijnwerpers staan.

Tijdens het festival staan meerdere bands uit beide Centraal-Europese landen op de verschillende podia in de stad Groningen. De afgelopen editie van het festival stond in het teken van Denemarken.

Niet de eerste keer

Overigens stonden beide landen al eerder in de schijnwerpers op Eurosonic. In 2016 was Centraal-Europa het 'focusland'. Daaronder vielen dertien landen, waaronder dus Tsjechië en Slowakije.

Eurosonic Noorderslag wordt volgend jaar gehouden van 16 tot 19 januari.

Kijk ook:

- Veel onbekende bandjes komen naar Groningen voor Eurosonic Noorderslag