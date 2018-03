Deel dit artikel:











Verhuurder hennepwoningen vrijgesproken: 'Ik rook het niet' (Foto: Archief RTV Noord)

Een 66-jarige man uit Bellingwolde is door de rechtbank vrijgesproken voor het ter beschikking stellen van woningen in Vlagtwedde waarin hennep werd geteeld. Tegen de man was een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke celstraf geëist.

Op 6 april 2016 trof de politie na een melding ruim 900 hennepplanten aan, verdeeld over de drie vakantiehuisjes die de Bellingwolder verhuurde. De zolders van de woningen aan de Vennen en aan de Heuvelweg stonden vol met hennepplanten. 'Ik heb een reukprobleem' De Bellingwolder ving de huur van de huisjes in contanten en vroeg niet naar ID-bewijzen bij verhuur van de woningen op het Vlagtwedder park. Hij gaf twee weken geleden op zitting aan niet te weten dat in die woningen hennepteelt gaande was. 'Ik kan dat ook niet ruiken, ik heb een reukprobleem', zei hij destijds. Daarbij ging hij niet telkens naar de woningen om te kijken wat daar gebeurde. De rechter geloofde de man. 'Hij had het misschien kunnen weten, maar hij heeft het niet geweten', zei de rechter. Vier andere verdachten Twee huurders van 37 en 29 jaar kregen van de rechter voor het medeplegen van hennepteelt twee maanden cel opgelegd. De jongste kreeg de helft daarvan voorwaardelijk gevonnist, omdat hij niet eerder is veroordeeld voor dergelijke vergrijpen. Twee andere verdachten kunnen hun strafzaak later tegemoet zien.