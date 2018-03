Coach Braal ziet Donar niet als favoriet tegen Roemenen

De basketballers van Donar spelen dinsdagavond alweer de negentiende Europese wedstrijd van het seizoen. Een record, want nog nooit eerder speelde een Nederlandse club zoveel wedstrijden in een seizoen op Europees niveau.

Tegenstander is opnieuw het Roemeense Cluj. Een ploeg waar de Groningers eerder deze campagne al twee keer van wonnen.

Op details beslissen

Toch gaat het geen abc'tje worden, zegt coach Erik Braal van Donar. 'Wij zullen echt heel goed moeten zijn om te kunnen winnen en het gaat op details beslist worden.'

Braal zoomt nog iets verder in. 'Wij zullen echt heel goed moeten gaan verdedigen. Als we dat kunnen doen, dan zullen onze kansen om te winnen wat groter zijn.'

Gewijzigde plannen

Donar moest noodgedwongen het thuisvoordeel weggeven aan de Roemenen. In eerste instantie zouden de Groningers eerst een uitwedstrijd spelen om het vervolgens thuis in Groningen te kunnen afmaken. Maar omdat Martiniplaza op de geplande datum niet beschikbaar is, heeft Donar in overleg met Cluj besloten om de eerste wedstrijd in Groningen te gaan spelen.

Meer thuisvoordeel

Volgens Braal hoeft dat geen nadeel te zijn. 'Wij hebben eerder dit seizoen bewezen dat wij ook Europese uitwedstrijden kunnen winnen en daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat een wedstrijd in een bomvol Martiniplaza meer thuisvoordeel oplevert dan uitwijken naar een andere hal.'

De wedstrijd tegen Cluj begint dinsdagavond om 19.00 uur en is volledig uitverkocht. Toch hoef je niets van de wedstrijd te missen, want RTV Noord zendt het duel via een livestream uit.

Lees ook:

-

Donar speelt op 6 maart in MartiniPlaza tegen Cluj

- Donar wint uitwedstrijd bij Apollo Amsterdam

- Donar bereikt met speels gemak de bekerfinale

- Donar opent Zwols drieluik met verpletterende zege