Radar-presentatrice hoeft niet te getuigen in zaak BioStabil

Presentatrice Antoinette Hertsenberg hoeft niet te getuigen in een rechtszaak over de BioStabil. De markt voor het magnetische sieraad van Bruno Santanera uit Godlinze stortte in na een uitzending van haar tv-programma Radar.

De BioStabil werd in 2000 op de markt gebracht en zou een geneeskrachtige werking hebben bij stressklachten. Vier jaar later werd in Hertsenbergs televisieprogramma gesteld dat het effect nihil was, naar aanleiding van een onderzocht door de Technische Universiteit (TU) Delft. Vervolgens liep het aantal verkopen van het sieraad sterk terug.

Santanera strijdt sindsdien voor eerherstel. Op dit moment loopt een bodemprocedure.

Ontbrekende documenten

De bedenker van de BioStabil zegt dat hij de hand heeft gelegd op een tweede onderzoek van de TU Delft dat na afloop van de uitzending is gedaan. Daaruit zou blijken dat de bewering die in het tv-programma zijn gedaan, niet kloppen.

Niet nodig

Er zijn meer documenten nodig om te bewijzen dat het eerdere onderzoek niet klopt, maar die zijn onvindbaar. De TU Delft zegt er alles aan te hebben gedaan de stukken te vinden, maar dat is niet gelukt. Het is onduidelijk of de documenten ooit hebben bestaan.

De rechter gaat mee in de uitleg van de universiteit. Hij vindt het daarom niet nodig dat de presentatrice, het hoofd van de afdeling ICT en het hoofd archiefbeheer komen opdraven als getuigen.

