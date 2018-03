Zes jaar cel voor schutter mislukte ripdeal

Een foto van vrouwe Justitia en een pistool, niet het pistool in kwestie (Foto: RTV Noord)

Een 22-jarige man uit Groningen moet voor poging tot doodslag zes jaar de cel in. De man heeft geschoten tijdens een mislukte drugsdeal van 4.000 xtc pillen op 13 april vorig jaar. De uitspraak is gelijk aan de eis van de officier.

De mislukte drugsdeal gebeurde aan de Topaasstraat in Groningen. Bij de schietpartij raakte een 34-jarige man, een verkoper, zwaargewond. Een 22-jarige man uit Groningen kreeg voor het medeplegen aan het dealen, het bezit van pillen en het leggen van de contacten 238 dagen jeugddetentie opgelegd.

De man ging de fout in tijdens zijn proeftijd en mag ook nog vier maanden zitten vanwege een eerder opgelegde voorwaardelijke straf.

Kwam terug met pistool

De mannen waren betrokken bij een mislukte drugsdeal. De 34-jarige man had pillen geregeld vanuit Amsterdam. De pillen werden in de woning van een 26-jarige Groninger geteld en gesorteerd.

Twee andere mannen van 22 en 26 uit Wijster wilden de pillen kopen. De jongste ging naar het toilet en kwam terug met een pistool. Hij raakte in een worsteling met de 34-jarige Stadjer. Er klonken drie schoten, waarbij de 34-jarige werd geraakt in zijn buik.

Woning bezaaid met pillen

Toen de politie arriveerde, vluchtten de drie. De 26-jarige Stadjer greep in zijn vlucht een rugtas met daarin wat pillen mee. Die dumpte hij in een sloot. De woning was bezaaid met roze pillen.

Het slachtoffer moet zijn leven lang een stoma dragen. Hij diende een schadeclaim van 52.000 euro in. Daarvan werd door de rechtbank 10.000 euro toegewezen. Voor het overige deel kan hij zich wenden tot de burgerlijke rechter.

Straffen

De 26-jarige man uit Ten Boer kreeg zeven maanden voorwaardelijk cel, en een taakstraf van 120 uur opgelegd van de rechtbank.

De 26-jarige man uit Wijster moet voor het bezit van XTC pillen 210 dagen de cel in. Daarvan zijn 140 dagen voorwaardelijk. Naast de celstraf moet de man een taakstraf uitvoeren van 240 uur.