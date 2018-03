Zoutkamper garnalenkotter ligt dagen vast op zandbank

Dagenlang lag de garnalenkotter ZK 80 vast op een zandbank tussen Schiermonnikoog en Ameland. Door het kruiend ijs en de harde oostenwind kon de garnalenkotter niet vlot worden getrokken.

Maandag lukte Marine Bos Services en Rederij Noordgat het uiteindelijk wel. Het schip ligt nu in de haven van Lauwersoog en er wordt gekeken naar de schade.

KNRM redt drie mensen

Woensdagavond liep de ZK 80 bij extreem laag water vast op een zandbank in het Westgat.

De KNRM heeft toen drie opvarenden van boord gehaald. Dat gebeurde in eerste instantie met de oude reddingboot Suzanna die door vrijwilligers in de vaart wordt gehouden.

Foto: Bos Marine Services



Oude dame

De 'oude dame' werd te hulp geroepen omdat zij wel bestand is tegen het kruiend ijs en de moderne reddingboten niet. Maar de Suzanna kreeg een sleeplijn in de schroef waardoor de reddingsboten van de Eemshaven en die van Terschelling de helpende hand moesten bieden.

Het van boord halen van de drie vissers met een gevoelstemperatuur van -18 en meters hoge golven en met ijsvormig aan boord had nog wel enige voeten in de aarde, maar dat lukte dus wel.

Kruiend ijs zorgt voor schade

Het schip dreigde onder het kruiend ijs te worden bedolven maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Daardoor bleef de schade aan de viskotter binnen de perken.

Hoe groot de totale schade wel is, wordt nu bekeken.