Noord Vandaag: Gaat het duizendbanenplan ook echt werken?

Minister Koolmees gaf maandagmiddag in Appingedam het startsein voor het duizendbanenplan in het aardbevingsgebied. Maar gaat dat plan ook echt duizend banen opleveren?

Econoom Arjen Edzes van de Rijksuniversiteit Groningen is 'positief cynisch': 'Het is heel goed dat mensen worden opgeleid en omgeschoold, maar er moeten ook werkgevers zijn die deze mensen aan willen nemen.'

Veel ballen in de lucht

Volgens de econoom zijn er veel voorbeelden van plannen die uiteindelijk niet opleveren wat er beloofd is. Voorzichtigheid is daarom van belang zegt hij.

Edzes: 'Bij dit soort plannen zijn vaak veel ballen in de lucht. Hoeveel banen komen er echt bij? Hoeveel mensen zijn beschikbaar voor welk type werk? Wie wil die mensen aannemen? Het is vaak lastiger dan wordt gedacht.'

'Ik hoop dat aannemers langskomen'

Bij werkplein Ability in Uithuizen worden al mensen omgeschoold. Jan Jongsma is er docent bouwkunde en hij is positief over de kansen die er liggen.

'Veel van deze mensen zitten altijd thuis, die willen graag aan het werk. Er zitten heel goede mensen tussen hoor. Ik hoop nu ook dat aannemers in de buurt hier ook komen kijken en deze mensen aan willen nemen.'

