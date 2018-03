Minister Koolmees noemt duizendbanenplan 'win-winsituatie'

Minister Koolmees op bezoek in Appingedam. (Foto: ANP)

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekende maandag tijdens een werkbezoek aan Appingedam het duizendbanenplan. Hij ging ook in gesprek met een aantal bewoners.

'Leuke en informatieve gesprekken', zei Koolmees na afloop. Het heeft hem volgens eigen zeggen een goed beeld gegeven van de gigantische opgave die de regering in Groningen te wachten staat.



Wisselwoningen

De bewoners waar Koolmees mee sprak, zijn woonachtig in de zogeheten wisselwoningen in Appingedam. Dat zijn woningen waar bewoners hun intrek nemen terwijl zij wachten tot hun eigen woning is hersteld van aardbevingsschade.

Steentje bijdragen

'Dat is heel ingrijpend voor de mensen', zei de minister. Hij benadrukte daarbij dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken verantwoordelijk is voor het dealen met de aardbevingsperikelen. 'Maar de hele ministerraad probeert een steentje bij te dragen.'

Extra banen

Met het duizendbanenplan dat Koolmees heeft ondertekend, is 6.2 miljoen euro gemoeid. Dit plan dat vorig jaar september werd aangekondigd, moet de komende vier jaar duizend extra banen opleveren in de bouw, techniek en andere sectoren. Vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten hiervan profiteren.

Win-winsituatie

'Het plan is erop gericht om mensen die nu in de uitkering zitten een kans te geven om zich om te scholen tot bouwvakker', aldus Koolmees. 'Het is een win-winsituatie. Je geeft ze een kans op een baan en je zorgt ervoor dat er de komende jaren voldoende mensen en handen zijn.'

Een eerste stap

Er moet volgens Koolmees meer klaargespeeld worden wat betreft schadeherstel dan dat nu het geval is. 'Dat is een opgave waar ik mijn steentje aan kan bijdragen. Dit duizendbanenplan is een eerste stap. Lokale partijen, gemeente en provincie moeten hier ook mee aan de slag.'

Ben je geïnteresseerd in zo'n baan? 'Bel dan met de gemeente', adviseert Koolmees. 'Die gaat ermee aan de slag en kan u verder helpen.'

