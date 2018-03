De brandweer slaat een ruit kapot van het KPN-gebouw in Appingedam. (Foto: De Vries Media)

Waterlekkage zet KPN-gebouw in Appingedam blank. (Foto: De Vries Media)

Door een lekkage heeft het KPN-gebouw aan de Takenslaan in Appingedam flinke waterschade opgelopen. Buurtbewoners zagen het water uit verschillende kanten van het gebouw via de ramen naar beneden stromen.

De brandweer werd opgeroepen om de hoofdkraan af te sluiten. Dit ging niet gemakkelijk. Er moest een raam voor worden vernield en er moest een deur worden geforceerd.



Dooi

Nadat de brandweer zich een weg naar de bovenverdieping had verschaft, werd de oorzaak van het lek ontdekt. Een koppelstuk van een waterleiding zat los, vermoedelijk veroorzaakt door de dooi. Het is onduidelijk hoe groot de schade aan het gebouw is.