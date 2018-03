Minister Ollongren: 'Een zelfstandig Haren heeft geen duurzame toekomst'

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) denkt dat Haren het als zelfstandige gemeente niet lang zou volhouden. Ze houdt daarom vast aan een fusie met Groningen en Ten Boer.

Dat blijkt uit de antwoorden van minister Ollongren op vragen vanuit de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de hoorzitting die op 19 januari plaatsvond.

Kwetsbare bestuurskracht

'Een herindeling dient bij voorkeur de steun van alle betrokken gemeenten te genieten, maar andere overwegingen kunnen prevaleren', schrijft Ollongren. 'In dit geval acht de regering de kwetsbare bestuurskracht en financiële positie van Haren, de regionale context en de duurzaamheid van de herindeling doorslaggevend.'



Het herstel is weliswaar ingezet, maar de verbetering is nog niet aangetoond Kajsa Ollongren-Minister van Binnenlandse Zaken

Geen toekomst

Op de vraag in hoevere de duurzaamheid van de Haren is gegarandeerd als de gemeente zelfstandig zou blijven antwoordt de minister van Binnenlandse Zaken: 'Een zelfstandige gemeente Haren heeft naar het oordeel van de regering mede in het licht van toekomstige regionale ontwikkelingen geen toekomst.'

Onzekere uitkomst

De gemeente Haren is nog altijd tegenstander van de herindeling. De gemeente meent dat de provincie de herindeling onrechtmatig heeft doorgedrukt. Ollongren zegt dat de recente stappen van de gemeente om haar bestuurskracht en financiële positie te verbeteren een onzekere uitkomst zullen hebben.

Geen verbetering

Ollongren reageerde ook op de vraag waarom de financiële positie een gedwongen samenvoeging zou rechtvaardigen. 'Ik hecht eraan te benadrukken dat de financiële positie van Haren zwak was en dat het herstel daarvan weliswaar is ingezet, zoals de begroting 2018 aangeeft, maar dat de realisatie van de verbetering nog niet aangetoond is.'

Duurzame oplossing

De minister vindt het nu tijd om de discussie naar rustiger vaarwater te loodsen. 'Met de provincie Groningen acht de regering het wenselijk om nu te komen tot een duurzame oplossing voor alle gemeenten in de regio, opdat deze gemeenten zich weer kunnen richten op hun taken in plaats van op voortdurende discussies over hun bestuurlijke toekomst.'

Burgercomité Haren:De gemeente Haren is niet zo zwak dat een herindeling onvermijdelijk zou zijn Gustaaf Biezeveld

Onjuist geïnformeerd

Volgens het Burgercomité Haren tonen deze antwoorden van Ollongren aan dat de Tweede Kamer verkeerd is geïnformeerd over de herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer. Woordvoerder Gustaaf Biezeveld zegt dat de gemeente niet zo zwak is dat een herindeling onvermijdelijk zou zijn. 'Dit klopt niet.'

Geschokt

De woordvoerder geeft aan woedend te zijn over de huidige gang van zaken. 'Het Burgercomité Haren is geschokt dat opnieuw een minister van Binnenlandse Zaken volledig voorbijgaat aan alles wat de afgelopen twee jaren vanuit Haren tegen de onjuiste beweringen van de provincie Groningen is ingebracht, voorzien van de juiste feiten en argumenten.'

Democratische rechtsstaat

Biezeveld zegt dat het er sterk op lijkt dat de regering betrokken is geweest bij een afspraak die een klein aantal bestuurders in de provincie Groningen enkele jaren geleden zou hebben gemaakt om Groningen aan Haren te helpen.

'Hoe kan anders worden verklaard dat voor de regering die afspraak zwaarder weegt dan de beginselen van onze democratische rechtsstaat en bestuurlijke integriteit?'

