Deel dit artikel:











GroenLinks: 'Haren kapt bomen die niet gekapt mogen worden' Het gemeentehuis van Haren. (Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

Volgens de Harener fractie van GroenLinks worden er bomen in Glimmen gekapt die niet gekapt mogen worden. De oppositiepartij is ontstemd over de gang van zaken.

De bomen die gekapt worden, staan in een groenstrook waar het kappen en rooien van bomen niet is toegestaan. Een fors aantal 'Nu blijkt de gemeente actief mee te werken aan het aanwijzen van bomen die in het kader van onderhoud toch verwijderd mogen worden. Dat gaat niet meer om een enkele zieke boom, maar om een fors aantal', zo schrijft fractievoorzitter Hans Sietsma namens zijn partij. Parel van het Noorden De partij is van mening dat Haren vaker 'een loopje neemt met de bestemmingsplannen'. Op meerdere plekken in de gemeente zou de gemeente niet altijd even zuinig zijn op het veelgeprezen groene karakter. 'Haren pronkt graag met haar groen', zegt Sietsma. 'Het college schijnt niet te beseffen dat je er wel wat voor moet doen om de Parel van het Noorden te blijven.' Pleasen van kopers Wat betreft de bomenkap in Glimmen bij het in de volksmond genoemde Garage Deen, is er volgens GroenLinks sprake van kap om huizenkopers warm te maken. 'Dit heeft niks te maken met onderhoud, maar alles met het pleasen van kopers van ongetwijfeld dure woningen.' Lees ook: - Haren wil groenste dorp worden (2006)